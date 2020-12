Existe-t-il un type de coiffure qui convient mieux aux femmes rondes ?

Quelle coupe de cheveux adopter lorsque l’on est une femme ronde ? S’il est vrai qu’il est conseillé de choisir sa coupe de cheveux en fonction de la forme de son visage, tenir compte de sa morphologie est également important, afin de créer une harmonie entre le corps et la coupe de cheveux. L’idée est d’être à l’aise, et le la coiffure participe à se créer un look sur mesure. Quoi qu’il en soit, le plus important réside dans le fait d’opter pour une coupe de cheveux qui vous plaise avant tout ! En effet, tout comme les éventuels conseils que vous pouvez entendre au sujet des vêtements qui vont le mieux aux femmes rondes, rien ne vaut votre propre avis. Néanmoins, si vous avez besoin de conseils et d’idées coiffure pour affiner votre visage, voici quelques astuces pour choisir votre coupe de cheveux.

Coupe de cheveux pour la femme ronde : quelle longueur choisir ?

Lorsque l’on cherche à créer une harmonie entre le corps et les cheveux, il est alors primordial de tenir compte de la longueur de votre coupe. Ainsi, les cheveux longs ont tendance à mettre en valeur les courbes, plus particulièrement les hanches puisqu’ils dirigent le regard vers ces dernières, notamment lorsqu’ils sont raides. A contrario, les cheveux très courts contrastent fortement avec la forme du corps lorsque ses courbes sont généreuses, ce qui peut provoquer un effet disproportionné.

La longueur de cheveux considérée comme idéale pour les femmes rondes se situe donc entre le long et le court, à savoir le mi-long. De nombreuses coupes de cheveux correspondent à cette longueur, du carré aux longueurs atteignant la poitrine. L’idée principale étant d’attirer l’attention sur votre visage, vos épaules, mais aussi votre décolleté.

Autre conseil pour affiner sa silhouette, opter pour une coupe dégradée qui enlève un peu de volume. En effet, les coiffures dégradées permettent d’alléger l’ensemble tout en évitant l’effet “rectangle”. Vous pouvez tout à fait opter pour une frange, qui viendra souligner et mettre en valeur votre regard. Vous trouverez sur internet de nombreuses photos de coupes pour femme ronde, ainsi que d’autres informations pour une coiffure tendance. En effet, affiner son visage avec ses cheveux est avant tout une question de style et de tendance, à vous de suivre votre propre créativité tout en tenant compte, si vous le souhaitez, de conseils et de photos pour trouver la coupe idéale.

En ce qui concerne le volume des cheveux, les femmes rondes peuvent néanmoins tout se permettre, là encore, il s’agit d’une question de goût. Si vous souhaitez affiner à tout prix votre visage et votre silhouette, alors il vaut mieux se passer de coiffures en volume et opter pour un dégradé. Si, au contraire, vous voulez obtenir un effet volumineux, vous pouvez tout à fait miser sur une coiffure tendance de style afro ou brushing bouclé, afin de magnifier vos courbes. Tout est une question de goût et de confiance en soi !

Avant de vous décider pour une coupe de cheveux, n’hésitez pas à montrer une photo à un coiffeur visagiste, qui vous prodiguera des conseils concernant l’effet que vous souhaitez obtenir.

Il est également important à prendre en considération que la longueur à adopter peut varier selon votre taille. En effet, une coupe longue sur une femme petite et ronde risque de tasser la silhouette, alors qu’une coupe courte aura tendance à l’élancer. Ainsi, si vous êtes petite, nous vous conseillons d’opter pour une coiffure plus courte.

Quel volume de coupe de cheveux pour les femmes rondes ?

Comme indiqué précédemment, le volume est important à prendre en compte pour conserver une harmonie entre votre visage et votre corps et équilibrer votre silhouette. Ainsi, une coupe de cheveux au volume trop plat aura tendance à accentuer vos rondeurs là une coiffure trop volumineuse risque d’accentuer un effet de “largeur”.

Il est donc conseillé d’opter pour une coiffure à mi-chemin entre le raide et l’extrême volume, tout en gardant une notion d’équilibre. Ainsi, les coiffures de style boucles douces et les brushings avec effet bouclé sont parfaits !

Là encore, tout est une question de style. À vous de trouver le volume de coiffure avec lequel vous vous sentez le plus à l’aise dans la vie de tous les jours. Vous pouvez également vous amuser à vous raidir les cheveux, puis opter pour des boucles larges le lendemain, l’important étant votre regard sur vous-même et non celui des autres.

Les coupes de cheveux idéales pour les femmes rondes

Pour résumer, les femmes rondes privilégieront des coupes mi-longues et dégradées, avec un peu de volume comme des boucles délicates. La femme ronde peut donc tout à fait opter pour une coiffure de style carré bouclé, coupe longue au niveau de la poitrine, dégradée et avec un peu de volume, coupe asymétrique avec une frange de côté pour casser la rondeur, les coupes dégradées et pourquoi pas une coupe bob, légèrement dégradée.

A contrario, si l’on souhaite respecter l’équilibre entre le corps et le visage tout en affinant la silhouette, les femmes rondes doivent alors éviter les coupes boules ou garçonnes, le maxi-volume et les cheveux trop longs ou trop plants.

Là encore, ce ne sont que de simples conseils et informations pour affiner visuellement les morphologies rondes. Rien ne vaut votre propre avis sur la question !