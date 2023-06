La transformation incroyable du sleeve avant après : un témoignage inspirant

Le sleeve avant après est un sujet qui suscite l’intérêt de nombreuses personnes souffrant d’obésité ou de surpoids et cherchant une solution à leur problème. La chirurgie bariatrique, dont la gastrectomie en manchon (ou sleeve) fait partie, peut offrir des résultats impressionnants et transformer la vie des patients. Dans cet article,Vive Les Rondes vous présente les différentes étapes de cette intervention, ainsi que le parcours d’une personne ayant vécu cette expérience.

Qu’est-ce que la sleeve ?

La gastrectomie en manchon, communément appelée sleeve, est une intervention chirurgicale visant à réduire la taille de l’estomac afin de limiter la quantité de nourriture ingérée et favoriser la perte de poids chez les personnes obèses ou en surpoids. Cette opération consiste à retirer environ 80% de l’estomac, ne laissant qu’un « manchon » vertical comparable à la forme et la taille d’une banane. La capacité de l’estomac à stocker la nourriture étant considérablement réduite, les patients doivent adapter leur alimentation et consommer de petites quantités de nourriture à chaque repas.

Quelle que soit votre décision par contre, apprenez à aimer votre corps avant de procéder.

Les critères pour être éligible à cette chirurgie

Tout le monde n’est pas éligible à une sleeve. En général, les candidats potentiels doivent remplir certaines conditions telles que :

avoir un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40, ou supérieur à 35 avec des problèmes de santé liés au poids tels que le diabète, l’hypertension artérielle ou l’apnée du sommeil;

supérieur à 40, ou supérieur à 35 avec des problèmes de santé liés au poids tels que le diabète, l’hypertension artérielle ou l’apnée du sommeil; avoir essayé sans succès de perdre du poids par des méthodes non chirurgicales telles que les régimes alimentaires et l’exercice physique ;

; être prêt à s’engager dans un programme de suivi médical et d’éducation sur l’alimentation après l’opération.

Un bilan préopératoire rigoureux est nécessaire avant la réalisation de cette intervention afin de déterminer si elle peut être réalisée en toute sécurité et si elle est adaptée au patient. Dans certains cas, d’autres types d’interventions bariatriques pourraient être recommandés.

Témoignage : le parcours de Sylvie, 30 ans, avant et après sa sleeve

L’obésité depuis l’enfance

Sylvie a toujours été en surpoids depuis son enfance. Malgré ses efforts pour se maintenir en forme et suivre différents régimes alimentaires, elle n’a jamais réussi à perdre du poids durablement. À 30 ans, elle pesait 120 kilos pour 1,60 mètre, ce qui correspond à un IMC de 47. Elle souffrait également de douleurs articulaires et d’essoufflement lorsqu’elle faisait des activités physiques.

La décision de se faire opérer

Après plusieurs années de lutte contre l’obésité et ses conséquences sur sa santé, Sylvie a décidé d’envisager une solution chirurgicale pour perdre du poids. Elle a consulté un spécialiste en chirurgie bariatrique qui lui a proposé la gastrectomie en manchon comme option adaptée à son profil. Après mûre réflexion et un bilan préopératoire complet, elle a choisi de franchir le pas.

L’intervention et les premiers résultats

Sylvie a subi la sleeve il y a environ deux ans. Les premières semaines après l’opération ont été difficiles : elle a dû s’adapter à une nouvelle manière de manger et apprendre à écouter son corps pour éviter les vomissements ou les douleurs abdominales. Mais très rapidement, elle a commencé à perdre du poids.

Au bout de six mois, Sylvie avait perdu près de 40 kilos et retrouvé une qualité de vie qu’elle n’avait plus connue depuis longtemps. Ses problèmes de santé se sont améliorés et elle a pu reprendre des activités physiques sans douleur ni essoufflement.

Le suivi post-opératoire et la stabilisation du poids

Sylvie a bénéficié d’un suivi médical régulier après son opération afin de surveiller sa perte de poids, son état de santé général et de vérifier que tout allait bien au niveau de son estomac. Elle a également participé à des séances d’éducation nutritionnelle pour apprendre à adopter une alimentation saine et équilibrée.

Aujourd’hui, deux ans après son opération, Sylvie pèse 70 kilos et a conservé ses nouvelles habitudes alimentaires. Elle est heureuse de sa transformation et ne regrette pas d’avoir choisi la sleeve comme solution pour retrouver sa santé et un poids normal.

La sleeve avant après est une expérience qui peut changer radicalement la vie des personnes en surpoids ou obèses. Comme le témoignage de Sylvie le montre, cette intervention chirurgicale peut offrir des résultats impressionnants et améliorer considérablement la qualité de vie des patients. Néanmoins, il est essentiel de bien préparer cette opération, de suivre les conseils des médecins et de s’engager dans un suivi post-opératoire rigoureux pour assurer le succès à long terme de cette transformation.

Si ce parcours vous a inspiré pour perdre du poids à votre tour, considérez également l’éventualité de perdre du poids en faisant du sport.