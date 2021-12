Je déteste mon corps : 5 choses que tu peux faire pour apprendre à aimer ton corps !

« Je ne supporte plus mon corps »

« Même mon mari ne me voit pas nue, alors le médecin … »

« Me regarder dans un miroir, oui … juste le visage ! »

« J’éprouve une véritable répulsion pour mon corps, hors de question de me passer de la crème dessus je ne peux pas le toucher ! »

« Je déteste mon corps et je ne sais pas comment faire pour l’accepter. »

« Je ne m’assume pas, je hais me regarder dans un miroir. Je ne supporte pas mon corps. «

Combien de fois entend-on ou lit-on ce genre de réflexions, dans les forums ou dans certains regards et réactions ?!!

A toi qui n’aimes pas ton corps, te caches dans des vêtements trop larges pour toi, fais l’amour dans le noir ou pas du tout pour pas qu’on ne te voie pas nue, toi qui évites sans doute les miroirs et refuses qu’on te touche … Si tu en as marre d’être malheureuse et que tu souhaites t’aimer un peu plus, il y a des choses que tu peux faire !

Aujourd’hui est le jour pour apprivoiser ton corps et le transformer petit à petit en ami !

Premier de l’an, anniversaire, la rentrée, après une rencontre ou une rupture sont soi disant des bons jour pour les résolutions.

N’attend pas le bon moment !

Le bon jour, le déclic, c’est maintenant !

Voici 5 choses que tu peux faire pour apprendre à aimer ton corps :



Fais le tri

Vêtements trop larges ou trop serrés dans lesquels tu te caches, chaussures inconfortables, chaises qui te scient les cuisses, matelas trop mous ou trop durs …

Pris séparément, chacun de ces petits désagréments quotidiens te parait peut être anodin, pas important, insignifiant.

Mais l’accumulation de toutes ces choses, c’est çà qui forge ton expérience de la vie jour après jours.

Avec toutes ces gènes, qui ne se lèverait pas du pieds gauche chaque matin ?

Bref pour te sentir bien dans ton corps il faut que tu le traites avec respect !

Fais le tri chez toi, dans ton placard, dans tes meubles et même à ton travail. Note tous les objets qui te gênent, te font du mal, t’accrochent, te serrent, te coincent, te noient, t’étouffent …

Dans la mesure du possible, débarrasse toi au maximum de tout ce qui te gêne au quotidien, des vêtements que tu n’aimes pas, change de place les meubles qui te gênent ou échange les avec des nouveaux mieux adaptés. Exige une chaise de travail, du matériel, des vêtements confortables et adaptés à ta taille …

Pour obtenir ce que tu veux, met en avant tes compétences, vis à vis de ton patron, de ton mari, de tes collègues, amis.

Au besoin expliques leur que tu pourrais faire beaucoup plus de choses si tu n’avais pas à te préoccuper de tout çà.

Toutes ces petites gênes quotidiennes que subissent peut-être ton corps ne sont pas justes ! Tu peux les refuser.

Ces objets sont à l’origine de pensées négatives que tu t’infliges et qui n’arrangent pas les choses ! Refuses les ! Parce que oui, tu le vaux bien !

exemples :

Tes collègues adorent ce petit bar où vous aller tous les jours mais dont les chaises te font mal. Elles ont bien vu ta taille mais n’ont sans doute pas pensé aux chaises, et des bars il y en a d’autre alors dis leur que tu passes un moment pas si confortable et que tu veux changer de lieux.

Tu te fais mal tous les jours dans le couloir à cause de la commode aux coins agressif, alors change là de place !

Regardes autour de toi, il a sûrement des tas de petites choses, d’objets que tu peux changer, remplacer ou enlever pour ne plus agresser ton corps et te sentir mieux.

Entoure toi

Maintenant que tu as enlevé, remplacé, déplacé les objets qui polluaient ton quotidien, il est temps de mettre de l’énergie positive autour de toi.

Tu peux par exemple :

* Mettre sur tous tes miroirs un petit mot qui dit « Je suis belle à l’intérieur comme à l’extérieur!«

* T’offrir une jolie plante ou même des fleurs pour chez toi.

* Mettre sur tes murs des photos de personnes que tu admires (pas pour leurs physiques mais pour leurs actions), de femmes (pas maigres) que tu trouves belles, de dessins, statues ou peintures représentant la beauté féminine dans toutes ses tailles.

* Transformer ta salle de bain en ajoutant un peu de couleur, des serviettes moelleuses et des bougies parfumés pour faire de ton passage en ce lieu un moment plus agréable.

* Faire une liste de 10 choses positives (qui ne concerne pas ton apparence) sur toi et la mettre sur la porte de ta maison ou même de ton frigo.

* Écouter de la musique positive. (EX : préférer UB40 à Mylène Farmer…)

* Si tu crois dans le pouvoir des pierres alors pourquoi pas mettre un jolie quartz rose (ou n’importe quelle pierre qui te plaît) chez toi. Ou encore un peu de feng shui.

Entoure toi de jolies objets, de musique de choses agréables et positives, tu n’as pas idée à quel point çà sera alors plus facile d’être positive et souriante à la vie !

Deviens actrice de ta vie

Devenir actrice de sa vie, ça a l’air grand comme çà, mais çà commence par de petites choses toute simple.

Rire, avec des amies, la famille, en regardant une série ou un spectacle … peu importe la manière, ce qui compte c’est que tous les jours tu trouves des choses qui te font rire.

Créer ! Créer des bijoux, des meubles, des dessins …. Trouve une activité que tu choisis seule et qui te plaît te donne envie, une activité pour toi toute seule, qui t’amuse et dans laquelle tu va t’épanouir. Lâche toi un peu ! Amuses toi ! Moques toi du regard des autres !

L’important est que tu fasses une action dont tu sois fière !

Arrêtes de te comparer aux autres, de rêver une autre vie dans un autre corps, de t’inquiéter du quand dira-t-on !

A coup de MTV, de clips et d’affiches, notre monde a l’air peuplé de natural born sexy creatures, de nanas parfaites, riches, sexy et on a vite fait de se sentir comme une merde à côté.

D’une ces femmes n’existent pas. Si je te prends, je te maquilles, je te retouches, je te filmes, je te reretouches tu auras l’air pareil. D’ailleurs non, en fait tu auras l’air mieux.

De deux, lis un peu plus les rubriques people et tu t’aperceveras que le quotidien de ces femmes qui brillent soi disant est souvent un cauchemard fait de drogues, de séjour en « réhab », de procès, de futilités, de déchirures et de déchéance.

Et c’est çà que tu enviais ???

Tout ça ne sert à rien à part de te victimiser et de faire perdre ta vie !

Ton corps est là, il est impossible que tu le caches, et il y a peu de chances qu’un génie transforme ta vie dans la minute alors c’est à toi de prendre le pouvoir pour te rendre ce qui est à quoi et ce à quoi tu as droit comme tout le monde : Le choix de vivre, d’être en paix avec ton corps, de t’aimer !

çà me fait penser à un proverbe : « La beauté de la vie, ce n’est pas d’avoir un jeu de cartes parfait, c’est de faire des merveilles avec un mauvais. »

A méditer.

Apprivoise le touché

Tu ne supportes pas qu’on te touche alors du coup les massages ça te fait plus frémir d’horreur que d’envie !

Dans ton corps il y a pourtant bien une partie que tu ne détestes pas complètement comme ton visage ou tes mains ?

Sais tu que l’on peut faire des massages ou des soins juste pour une partie de ton corps ?

Tu te dis peut-être que ce n’est pas pour toi, que tout ça est déjà trop dur ou te fait peur….sornette !

Il est temps que tu commences à changer les choses pour toi.

Seule, avec une amie ou avec des filles de Vivelesrondes organise une petite sortie.

Juste une manucure avec modelage, ou encore un massage facial ou un soin des pieds … choisis la partie de tons corps avec laquelle tu seras le plus à l’aise et fais toi confiance pour une fois, acceptes en douceur ce contact.

Je te parle juste d’une toute petite partie de toi, tes mains, ton visage … si tu suis ce conseil et que tu renouvelle l’action de temps en temps tu ne vas pas miraculeusement aimer tout ton corps mais tu commenceras à supporter un peu plus qu’on te touche, tu auras peut-être envie de plus et tu te seras fait du bien.

C’est un petit pas à faire mais un grand pas pour faire à nouveau confiance en ton corps et te sentir bien !

Bouges

Ok, tu vas peut-être pas faire le grand saut dans la piscine demain !

Pas grave il y a d’autres choses que tu peux faire.

Marcher, danser seule ou avec des amis, stretching … quel que soit ton poids et ta santé il existe une activité pour toi !

Tu ne sais pas où commencer alors ne reste pas seule, il existe des associations un peu partout qui t’aideront et qui organisent même parfois des activités.

Sort, rencontre du monde, ne reste pas seule dans ton coin, partage tes joies tes peines et si trouvez du monde te paraît délicat, alors ouvre un blog ou viens sur les forums.

L’important pour toi maintenant et de pouvoir parler, échanger tes impressions, vivre de nouvelles expériences et rester dans une optique de mouvement pour découvrir de nouvelles choses sur toi et redécouvrir ce que tu peux faire avec ton corps.

Si tu oses, alors tu seras sans doute étonnée de ce tout ce que tu es capable de faire si tu t’accordes un peu de confiance ! Garanti !

Tu commences une longue aventure avec ton corps, il va te falloir de la patience, du courage et de la volonté pour apprendre à t’aimer.

Bien plus que pour faire un régime.

Sauf que cette fois ci, cette démarche aura des résultats sur le long terme et les bénéfices seront toujours là avec toi.

Bon courage et bravo d’avoir fait le choix de t’aimer !

Comment as-tu réussi à aimer un peu plus ton corps ?

Partage avec nous tes doutes, tes questions, tes progrès, tes astuces !

A lire aussi : Je me trouve pas belle : 5 astuces pour se trouver belle !