Témoignage d’une vie transformée grâce à la sleeve gastrectomie

Un parcours personnel vers la chirurgie bariatrique

Au début, tout comme beaucoup de personnes en surpoids, j’avais essayé toutes les méthodes pour perdre du poids et améliorer ma santé. Des régimes restrictifs aux exercices intensifs, rien ne semblait fonctionner pour moi. Un jour, alors que je discutais avec mon médecin de mes difficultés à perdre du poids, il a évoqué la possibilité de la chirurgie bariatrique.

J’étais réticente au départ, mais après avoir longuement étudié cette option, j’ai décidé de me lancer dans le processus préopératoire pour une sleeve gastrique, également appelée gastrectomie longitudinale. Cette décision allait changer ma vie.

Le changement m’a été vraiment salutaire, c’est pour cela que je vous fais ce témoignage inspirant aujourd’hui.

Le processus préopératoire : une préparation essentielle

Avant de pouvoir subir la sleeve gastrectomie, j’ai dû suivre un programme préopératoire comprenant des consultations avec différents professionnels de la santé. J’ai rencontré un nutritionniste qui m’a aidé à adapter mon alimentation, ainsi qu’un psychologue pour m’assurer que j’étais prête mentalement à affronter les changements que cette opération allait provoquer dans ma vie quotidienne.

Il est important de souligner que lors de ces rencontres préopératoires, on vous informe sur les risques potentiels liés à l’intervention, tels que les complications postopératoires ou la possibilité de ne pas atteindre le poids désiré. Malgré cela, j’étais déterminée à aller de l’avant avec la chirurgie et à donner une nouvelle direction à ma vie.

Le jour J : l’opération qui a tout changé

Le jour de mon opération est enfin arrivé. Après une nuit à jeun, j’ai été conduite au bloc opératoire où on m’a administré une anesthésie générale. La sleeve gastrectomie consiste à retirer environ 75% de l’estomac pour réduire sa capacité et ainsi limiter l’apport calorique.

En me réveillant après l’intervention, je me sentais faible et endolorie, mais aussi incroyablement libérée. J’avais franchi un cap décisif dans ma quête d’une meilleure santé.

La phase postopératoire : adapter son mode de vie

Dans les jours qui ont suivi mon opération, j’ai dû me familiariser avec un nouveau mode de vie et apprendre à écouter mon corps. Mes repas étaient désormais composés de petites portions, car mon estomac réduit ne pouvait plus supporter de grandes quantités de nourriture. En outre, j’ai dû prendre des compléments alimentaires pour éviter les carences nutritionnelles.

Des progrès notables sur ma santé physique et psychologique

Grâce à ces changements alimentaires et à la motivation que m’a donné la sleeve gastrectomie, j’ai commencé à perdre du poids rapidement. En l’espace de quelques mois, mon image corporelle et ma confiance en moi se sont améliorées considérablement.

J’ai également remarqué des changements positifs dans ma santé physique : je me sentais moins essoufflée lors d’efforts légers, mes douleurs articulaires avaient diminué et mon taux de cholestérol avait baissé.

L’importance du soutien de son entourage et des professionnels de santé

Tout au long de ce processus, le soutien de ma famille, de mes amis et des professionnels de la santé a été indispensable pour rester motivée et surmonter les défis qui se présentaient à moi. Les rendez-vous réguliers avec mon nutritionniste et mon chirurgien bariatrique m’ont permis de suivre l’évolution de ma perte de poids et d’ajuster mon alimentation en conséquence.

Un an après : bilan de mon parcours avec la sleeve gastrectomie

Un an après mon opération, je suis fière d’affirmer que j’ai perdu plus de 40 kilos grâce à la sleeve gastrectomie. Cependant, il est important de noter que cette perte de poids a nécessité un réel effort de ma part pour adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière.

La sleeve gastrique ne doit pas être considérée comme une solution miracle, mais plutôt comme un outil permettant de faciliter la perte de poids. Il appartient à chaque individu de prendre les mesures nécessaires pour maintenir un mode de vie sain et éviter une reprise de poids éventuelle.

En définitive, la sleeve gastrectomie a été une expérience bouleversante et positive pour moi. Elle m’a permis de reprendre le contrôle de ma vie et d’adopter un mode de vie plus sain et épanouissant.