Le choix idéal d’une bague de fiançailles en or blanc

Quand vient le moment de choisir la bague de fiançailles parfaite pour sceller un amour éternel, l’or blanc apparaît souvent comme une option prisée. Découvrez les atouts de ce métal précieux et suivez nos conseils pour trouver la bague en or blanc qui ravira votre future épouse.

Pourquoi opter pour une bague de fiançailles en or blanc ?

L’or blanc est un alliage constitué d’or pur et d’autres métaux (généralement de l’argent, du palladium ou du nickel) lui conférant une teinte argentée et lumineuse. Les principales raisons qui expliquent son succès sont :

Sa couleur discrète et élégante : plus neutre que l’or jaune ou l’or rose, il mettra en valeur tous les types de peau sans attirer outre mesure l’attention.

Sa grande solidité : en raison des métaux additionnés à l’or pur, l’or blanc se révèle plus résistant aux rayures et à l’usure que l’or uni, particulièrement lorsqu’il s’agit de bijoux portés au quotidien.

Ses qualités hypoallergéniques : contrairement à l’argent pur, l’or blanc ne noircit pas et ne provoque que très rarement des allergies cutanées. Cela peut être un avantage déterminant pour les épidermes sensibles.

Les différents styles de bagues de fiançailles en or blanc

Il existe une multitude de modèles de bagues de fiançailles en or blanc, parmi lesquels on peut citer :

Le solitaire : considéré par beaucoup comme un symbole d’engagement et d’amour inaltérable, le solitaire est composé d’un anneau simple sur lequel repose un seul diamant naturel ou saphir blanc. Ce type de bague convient parfaitement à celles qui apprécient l’élégance intemporelle et la discrétion. La bague trois pierres : aussi appelée trilogie, elle dispose de trois diamants (ou autres pierres précieuses) sur l’anneau, représentant les étapes passées, présentes et futures de votre relation. Ce modèle apporte une touche plus originale que le solitaire tout en restant classique. La bague pavée : cette option consiste à incruster plusieurs petits diamants ou pierres autour de la monture, conférant ainsi un aspect luxueux et scintillant à l’ensemble. Vous pouvez choisir entre différentes formes et dispositions des pierres selon vos préférences.

Choisir l’or blanc pour un effet bicolore

Une autre tendance actuelle consiste à jouer avec les couleurs et les matériaux pour créer des bagues de fiançailles inédites. Dans ce cas, l’or blanc peut être associé à de l’or jaune, de l’or rose, voire aux trois ors pour un rendu bicolore ou tricolore du plus bel effet. L’argent et le platine sont également des métaux envisageables pour compléter l’alliage d’or. Nous ne pouvons que vous conseiller de visiter cette bijouterie Paris pour votre prochain achat en or blanc !

Comment choisir la taille et le poids du diamant ?

La plupart des bagues en or blanc se voient serties d’un diamant naturel ou d’un saphir blanc, mais il est bien sûr possible d’opter pour une autre pierre précieuse selon les goûts de votre promise. Les deux critères principaux à prendre en compte sont :

Le « carat » : cette unité de mesure internationale permettant d’évaluer le poids du diamant ou de la pierre. Un carat équivaut à 200 milligrammes (0,007 once). Plus le nombre de carats est important, plus le bijou sera onéreux et ostentatoire. La taille standard se situe autour de 1 à 2 carats. La qualité et la pureté de la pierre : certains diamants peuvent présenter de légères inclusions ou imperfections visibles à l’œil nu ou à la loupe. Il fonctionne sur une échelle de lettres allant de D à Z, « D » étant le degré le plus parfait et transparent. À cela s’ajoutent les critères de coupe, de couleur et de brillance qui influenceront également la valeur du diamant.

Est-il préférable de choisir un diamant certifié ?

Pour être sûr de la qualité et de l’authenticité du diamant serti sur votre bague de fiançailles en or blanc, il peut être judicieux d’exiger un certificat délivré par un laboratoire gemmologique reconnu. Non seulement cela vous garantira une traçabilité et une éthique dans la provenance des matériaux, mais cela témoignera également de votre engagement à offrir le meilleur à votre future épouse.

Les services proposés par les bijoutiers pour l’achat d’une bague de fiançailles en or blanc

N’hésitez pas à faire le tour des bijouteries et des sites de vente en ligne pour comparer les prix, les modèles et les propositions de garantie liées au vent de votre bague. Cerains bijoutiers peuvent vous proposer :