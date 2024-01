Comment entretenir votre blanchiment dentaire ?

Lors de votre dernière visite chez votre dentiste, vous avez réalisé un blanchiment dentaire. Les résultats sont à la hauteur de vos espoirs et c’est avec bonheur que vous affichez un sourire éclatant digne des stars. Vous souhaitez comprendre pourquoi vos dents deviennent plus jaunes ou foncées et comment maintenir leur blancheur dans la durée ? Restez avec nous et suivez scrupuleusement toutes nos consignes de soins pour préserver les effets de votre blanchiment dentaire.

Pourquoi ai-je des dents plus jaunes que la normale ?

La coloration des dents est principalement d’origine génétique, héréditaire ou alimentaire. Chez certaines personnes, l’épaisseur de l’émail est plus fine. Les dents deviennent plus ou moins jaunes et plus ou moins rapidement avec l’âge. La prise de certains médicaments (notamment des antibiotiques comme les tétracyclines) par la femme enceinte (période de formation des dents) influe sur la couleur future des dents de l’enfant.

La couleur naturelle des dents varie beaucoup d’un patient à un autre. Saviez-vous que la blancheur des dents, présentée comme telle dans les films ou les publicités, est tout sauf une teinte naturelle ? On distingue quatre catégories de teintes pour les dents :

Brun rougeâtre. Jaune rougeâtre. Gris. Gris rougeâtre.

L’émail est une structure minérale dure, mais poreuse. C’est pourquoi d’autres facteurs peuvent expliquer l’apparition de taches ou de colorations disgracieuses sur vos dents :

Le vieillissement naturel : sous l’émail se trouve la dentine de teinte plus jaunâtre. Avec l’âge et un brossage dentaire trop agressif, la couche d’émail s’amincit et expose ainsi de plus en plus la dentine.

Le tabac : les dépôts de goudrons et de nicotine colorent les dents.

L’alimentation : le contact de certains aliments comme le café, le thé, le vin rouge, les betteraves, etc. contenant des pigments de couleur en quantité importante, peut modifier la teinte de vos dents.

Une hygiène bucco-dentaire insuffisante : le manque de visites régulières chez votre dentiste ou de brossages peut jouer sur la couleur des dents.

Après une dévitalisation de dent ou un choc , la teinte devient grisâtre.

Blanchiment dentaire, de quoi parle-t-on ?

Le blanchiment dentaire est un traitement de dentisterie esthétique permettant d’embellir et d’éclaircir votre sourire. Deux méthodes d’éclaircissement peuvent vous être proposées :

Le blanchiment au fauteuil au cabinet dentaire. Le blanchiment en ambulatoire à votre domicile avec le port de gouttières.

Pour éclaircir la teinte de vos dents d’une ou plusieurs teintes, nous procédons à l’application d’un produit ayant une action sur l’émail et sur la dentine (la pulpe ou le “nerf” de la dent est préservée). Deux types de produits avec des taux de concentration plus ou moins élevés sont utilisés pour blanchir les dents :

Le peroxyde d’hydrogène ou eau oxygénée.

Le peroxyde de carbamide composé de peroxyde d’hydrogène et d’urée.

Grâce à l’oxygène qu’ils contiennent, ces deux produits sont capables d’agir sur les taches ou les colorations en cassant les molécules responsables.

Nos conseils pour conserver une teinte éclatante

Les résultats d’un blanchiment dentaire sont visibles immédiatement dès la fin de votre séance au fauteuil. Leur efficacité est fonction de la technique choisie (au fauteuil ou chez vous) et dure de 6 mois à 3 ans. Pour préserver le plus longtemps possible les effets de l’éclaircissement dentaire, suivez nos consignes de soins au quotidien.

Gardez une hygiène bucco-dentaire quotidienne irréprochable

Conservez deux ou trois brossages quotidiens avec une brosse à dent souple. La brosse souple permet de masser efficacement les gencives sans vous blesser et évite une usure prématurée de l’émail. Complétez votre brossage en passant le fil de soie dentaire entre chaque dent pour éliminer les impuretés et la plaque dentaire.

Modifiez vos habitudes alimentaires

Au cours des trois jours qui suivent le traitement de blanchiment, évitez le contact avec certains aliments et boissons comme :

Le café ou le thé.

Le vin rouge très concentré en tanins.

Les boissons colorées type soda.

Les sirops.

Les fruits rouges (framboises, myrtilles, cassis, etc.).

Les légumes verts (chlorophylle).

Les sauces (tomates, soja, moutarde, ketchup, etc.).

Les bonbons aromatisés avec colorants.

Nous vous recommandons fortement de ne pas fumer et d’éviter certains médicaments et bains de bouche colorants.

Des visites régulières chez votre dentiste

Vous rendre régulièrement chez votre dentiste pour un contrôle de vos dents et une séance de détartrage et polissage permet de conserver une belle teinte de votre dentition. Vous constatez une modification de la teinte de vos dents après plusieurs mois ? Le blanchiment dentaire n’est pas un acte anodin. Seul un professionnel peut vous conseiller sur la nécessité d’un traitement de blanchiment d’appoint.