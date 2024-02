Choisir entre cirés et vareuses : découvrez votre allié pour vos sorties en plein air

Les changements climatiques rendent de plus en plus imprévisibles les conditions météorologiques sur l’ensemble de la planète. Pourtant, cela ne doit pas nous empêcher de profiter de nos sorties en plein air. Dans ce contexte, il est indispensable de se munir d’un équipement adéquat pour faire face à toutes les situations. C’est là que les cirés et les vareuses entrent en scène. Ces vêtements appréciés des marins et des pêcheurs sont de véritables alliés pour affronter vents et marées. Mais lequel choisir ? Découvrez dans cet article notre sélection de cirés et vareuses pour homme et femme ainsi que leurs avantages afin de vous guider dans votre choix.

Cirés : une protection efficace contre la pluie

Le ciré est un vêtement imperméable à capuche spécialement conçu pour vous protéger de la pluie. Son revêtement étanche, généralement en PVC, polyuréthane ou coton enduit, garantit non seulement une isolation optimale, mais aussi une grande résistance aux intempéries. De plus, ses coutures thermosoudées ajoutent une couche supplémentaire de protection contre l’eau. Ainsi, vous pouvez vaquer à vos occupations sans craindre de vous mouiller.

Notre sélection de cirés pour Homme

Le ciré marin traditionnel : ce modèle classique, inspiré des vêtements de pêcheurs bretons, est idéal pour un look authentique et indémodable.

Le ciré léger : conçu pour offrir une liberté de mouvement maximale tout en vous gardant au sec, il est parfait pour les activités dynamiques telles que la randonnée ou le vélo.

Le ciré streetwear : avec son design moderne et coloré, il s’adaptera à votre style urbain tout en assurant une excellente protection contre la pluie.

Notre sélection de cirés pour Femme

Le ciré féminin ajusté : sa coupe cintrée mettra en valeur votre silhouette sans négliger votre confort et votre protection face aux intempéries.

Le ciré long : élégant et pratique, il s’avère être un excellent choix pour les femmes qui souhaitent allier mode et fonctionnalité.

Le ciré imprimé : avec sa touche d’originalité, ce modèle apportera du pep’s à votre tenue les jours de mauvais temps.

Vareuses : le choix de la robustesse et du confort

Voici une vareuse, également appelée « chandail de marin » ou « pull de pêcheur », est un vêtement traditionnel porté par les marins depuis des siècles. Fabriquée en laine ou en toile épaisse, elle offre chaleur et durabilité en toutes circonstances. Ses caractéristiques résistantes au vent et ses propriétés déperlantes en font un allié de choix pour vos excursions en mer ou en montagne. Et pour compléter votre look marin, n’oubliez pas d’ajouter les bonnets marins à votre panoplie.

Notre sélection de vareuses pour Homme

La vareuse traditionnelle : avec sa coupe ample et son col boutonné, ce modèle intemporel est une valeur sûre pour braver les éléments.

La vareuse en toile : légère et respirante, elle convient aux activités extérieures par temps doux ou frais tout en conservant l’esthétique marine.

La vareuse zippée : pratique et moderne, cette variante comporte un zip qui facilite l’enfilage et offre davantage d’aération si nécessaire.

Notre sélection de vareuses pour Femme

La vareuse féminine ajustée : sa ligne plus près du corps garantit une silhouette élégante sans sacrifier la chaleur et le confort offerts par ce type de vêtement.

La vareuse oversize : pour celles qui préfèrent un style décontracté, ce modèle ample vous enveloppera dans une étreinte douillette même par vents forts et basses températures.

La vareuse à capuche : ajoutant une protection supplémentaire contre le vent et la pluie, cette version de la vareuse s’adapte avec style aux conditions météorologiques les plus rudes.

Comment choisir entre un ciré et une vareuse : quelques astuces

Maintenant que vous êtes incollable sur les différents types de cirés et de vareuses proposées, il est temps de faire votre choix. Pour ce faire, retenez ces conseils :

Déterminez vos besoins en matière de protection contre la pluie : si vous recherchez avant tout un vêtement imperméable pour résister à des averses fréquentes ou intenses, optez pour un ciré.

: si vous recherchez avant tout un vêtement imperméable pour résister à des averses fréquentes ou intenses, optez pour un ciré. Considérez le climat et votre activité : si vous pratiquez principalement des activités par temps froid et venteux, une vareuse en laine peut être plus adaptée à vos besoins.

: si vous pratiquez principalement des activités par temps froid et venteux, une vareuse en laine peut être plus adaptée à vos besoins. Tenez compte de votre style vestimentaire : chaque vêtement possède son charme et ses codes esthétiques, choisissez donc celui qui correspondra le mieux à votre personnalité et à votre look.

: chaque vêtement possède son charme et ses codes esthétiques, choisissez donc celui qui correspondra le mieux à votre personnalité et à votre look. N’oubliez pas les accessoires : bonnets marins, écharpes, gants… ces compléments indispensables vous aideront à affronter efficacement les caprices du temps.

Le choix entre un ciré et une vareuse dépend essentiellement de l’utilisation que vous en ferez et de vos goûts personnels, mais l’un comme l’autre saura vous protéger lors de vos sorties, quelle que soit la météo. Il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle qui vous séduit le plus et à profiter pleinement de vos aventures en plein air !