Les baskets sont des chaussures indispensables pour les femmes. Elles offrent du confort, de la praticité et une grande diversité de modèles. Mais, saviez-vous qu’elles peuvent aussi être respectueuses de l’environnement et à la mode?? C’est le cas des baskets pour femmes de FAGUO, une marque française qui crée des baskets avec des matériaux écoresponsables et un design élégant. Dans cette revue, découvrez comment les baskets pour femmes de FAGUO allient écologie et tendance.

FAGUO offre des modèles variés de baskets pour femmes

Les baskets pour femmes de FAGUO sont conçues pour satisfaire les besoins et les goûts de toutes les femmes. Quelle que soit la saison, la marque propose des modèles adaptés, du plus simple au plus original. Ainsi, vous pouvez choisir entre des baskets basses, montantes ou des sneakers.

Ces types de baskets pour femmes sont aussi pensées pour offrir un confort optimal, grâce à des semelles souples et amortissantes, des lacets ajustables et des doublures respirantes. Elles sont faciles à enfiler et à retirer, et s’adaptent à la forme de votre pied. Que vous soyez plutôt sportive ou citadine, vous trouverez forcément la paire baskets femme Faguo qui vous convient.

Une marque engagée pour la planète

FAGUO est une marque de mode fondée en 2009 par deux jeunes entrepreneurs français, Frédéric Mugnier et Nicolas Rohr. Leur ambition est d’offrir des produits de qualité, accessibles et responsables, tout en ayant un impact positif sur la planète. Ainsi, pour chaque produit vendu, FAGUO plante un arbre en France, FAGUO est en collaboration avec NAUDET pépinières.. Depuis sa création, FAGUO a planté plus de 3 millions d’arbres, ce qui permet de compenser les émissions de CO 2 liées à son activité.

Elle s’engage aussi à réduire son empreinte environnementale en utilisant des matériaux recyclés ou biologiques. Les baskets pour femmes de FAGUO : des matériaux de qualité et respectueux de l’environnement

Les baskets pour femmes de FAGUO sont fabriquées avec des matériaux de qualité, qui garantissent leur durabilité et leur résistance. La marque privilégie les matières naturelles, comme le coton, le lin, le cuir ou le caoutchouc, qui sont issues de filières éthiques et certifiées. Elle utilise aussi des matières recyclées, comme le polyester, le polyuréthane ou le PET, qui proviennent de bouteilles en plastique, de chutes de tissus ou de pneus usagés. Ces matières recyclées permettent de réduire la consommation de ressources et de déchets.

Par ailleurs, elles sont conçues avec le souci de limiter l’impact environnemental de leur fabrication. La marque veille à réduire l’utilisation de produits chimiques, de colorants ou de colles, et à favoriser les procédés écologiques, comme le tannage végétal, le lavage à froid ou le séchage à l’air libre. Elle s’assure aussi du respect des normes sociales et environnementales dans ses ateliers de production, situés principalement en Europe et en Asie.