La permanente des cils : Mode d’emploi

Nous avons toutes rêvé d’avoir de long cils de biches, à la courbe interminable …

Mais voilà la nature nous a faites avec des cils tout raides, et tout les mascaras recourbant n’y ont rien fait jusqu’à présent !

Alors que faire …. une permanente ! :)

Comment ca, je suis folle ! : « Une permanente c’est pour les cheveux et c’est bien top agressif ! »

Et bien je vous réponds que non, on peut aussi faire une permanente avec des produits adaptés et qui n’agresseront pas vos cils

Et je vous explique même comment …

La permanente des cils est basée sur le même principe que la permanente cheveux, évidement avec des dosages moindres, étant donné la sensibilité des yeux.

Elle consiste à recourber les cils de façon temporaire, 2 à 3 mois selon les cas.

Elle n’abîme pas les cils, en raison du lapse de temps qui sépare deux applications.

Pour parfaire l’effet, il suffit ensuite de faire une teinture des cils, ou tout simplement, d’appliquer une couche de mascara.

Présentation d’une boite à permanente cils

A prévoir avant de commencer

Cotons à démaquiller

Démaquillant yeux

Lotion visage

Bâtonnet de buis

Bigoudis

Les deux produits à permanente + colle .

Gant de toilette

Le démaquillage des cils

Le démaquillage est une étape très importante, en effet, s’il est bien fait, il permet aux cils de bien adhérer aux bigoudis. Donc à faire, même si vous venez de vous laver.

Il faudra, une fois le passage du démaquillant spécial yeux terminé, passer une lotion, pour éviter toute pellicule grasse.

Bien sécher.

Pose du bigoudi autocollants

Il faut tout d’abord choisir la taille.

3 tailles sont au choix :

Plus les cils seront long plus la largeur du bigoudi sera importante.

Décoller le bigoudi du film plastique, toutefois, faites bien attention à ne pas trop toucher le bigoudi, il en deviendrait moins collant.

Astuce : Avant de le poser, faites prendre au bigoudi, une légère courbure.

La pose :

Fermez les yeux (ou l’oeil), et tirez légèrement sur le sourcil vers le haut, afin de faciliter la pause au ras des cils.

Le bigoudi se colle sur la paupière mobile, au ras des cils.

Attention ! Si les cils sont vraiment longs, et que la largueur du bigoudi ne suffit pas, il faut alors décaler de quelques millimètres vers le haut le bigoudi, est non plus le mettre au ras des cils.

Enroulement des cils

Toujours les yeux(ou l’oeil) fermés.

Avec le petit bâtonnet de buis, il suffit d’appuyer à la base des cils, tout en remontant, en faisant bien adhérer les cils sur le bigoudi, de façon à ce que la courbure soit respectée. Si besoin est, répéter l’opération.

Si toutefois quelques cils n’adhéraient pas très bien, (cils mal démaquillés, bigoudi trop touché…), il suffit de prendre la colle prévue à cet effet et d’en ajouter un point sur le bigoudi, attendre une quinzaines de secondes, puis faire adhérer à nouveaux les cils.

Application des produits

Prendre le produit numéro 1, qui va faire prendre la courbure aux cils, l’appliquer délicatement (pour ne pas décoller les cils) du bout du pinceau, sur toute la surface des cils (attention à ne pas déborder dans les yeux !)

Laissez agir 10 à 15 minutes, selon que vos cils sont plus ou moins raides.

A la fin du temps de pose, prenez un coton humide et tamponner doucement pour enlever le plus gros du produit numéro 1 (Attention à ne pas prendre en coron trop mouillé, il ne faut pas faire couler le produit dans l’oeil).

Ensuite appliquer le produit numéro 2, qui va fixer la courbure, en procédant comme pour le numéro 1.

Rinçage

Quand le temps de pose du produit numéro 2 est terminé, prendre un gant de toilette, très humidifier (à l’eau tiède).

Tamponner le bigoudi et les cils, de façon à ce que la colle commence à se dissoudre.

Faite ensuite un mouvement léger du haut de l’oeil vers le bas, pour « dérouler » le bigoudi. Répéter jusqu’à ce que le bigoudi se décolle des cils.

Bien rincer l’oeil à l’eau clair.

Il peut arriver, qu’un ou deux cils restent collés sur le bigoudi, pas de panique c’est tout à fait normal.

Laissez sécher 3 ou 4 minutes avant d’appliquer votre mascara, procéder comme d’habitude.

Et voila le résultat !

Avant

: Mes cils étaient banals et raides :



Après :

De face avec mascara :

De profil :

La permanente de cils aggrandit l’oeil et donnent aux cils une jolie courbe. A vous les yeux de biches !

Alors ? Tentez ?

Tous les salons d’esthétique pratiquent la permanente de cils.

Elle coûte en moyenne 50 € pour un résultat de 2 à 3 mois (n’hésitez pas à mener une enquête auprès de plusieurs instituts pour comparer les prix).

Maintenant, il est possible de le réaliser chez soi, pour celles qui se sentent capable de le faire toute seule un oeil après l’autre, devant leur miroir.

Il existe un endroit ou l’on peut commander une boite à permanente cils.

Elle contient le nécessaire, les bigoudis (16 bigoudis par taille, 3 tailles), les deux produits, la colle, et le bâtonnet.

Elle coûte environ 40 €, et il est possible de faire jusqu’à 50 utilisations.

Si vous êtes vraiment motivées, contactez moi par message privé, pour connaître l’endroit ou commander en vente par correspondance.

Important : avant toute permanente, il faut faire un test pour être sûre de ne pas être allergique aux composants.

Attention toutefois ! À ne pas mettre entre toutes les mains ! Ce sont des produits de professionnelles !

Alors à vos risques et périls! ;-)

« La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l’âme. » Voltaire