Astuces soldes : Prépare ton panier à l’avance

À chaque fois c’est pareil avec les soldes, on repère plein de trucs à l’avance et le jour J, soit on ne les retrouve plus, soit il nous passe sous le nez.

Ça vous dit quelque chose cette histoire, cela nous est sans doute arrivé à toutes au moins une fois !

Les boutiques pas bêtes ont bien compris à quel point il est rageant de voir filer sous son nez la fringue qu’on convoite. Certaines ont donc trouvé une super idée, entre wishlist et panier préenregistré tu peux enfin trouver ton bonheur et retrouver tout ce que tu as repéré en un clin d’oeil.

Toutes les boutiques en ligne ne sont pas encore équipées de ces petits gadgets bien pratiques, alors j’ai cherché toutes celles qui le proposent.

Avec les soldes qui commencent bientôt, cela laisse toute une grande soirée pour préparer son shopping !

Voici The liste des boutiques qui permettent de préparer les soldes à l’avance :



Pour que cela fonctionne, il faut bien penser à se créer un compte et enregistrer son panier ou sa wishlist avant de fermer la page.

Si ça ne marche pas, vérifier que les cookies sont autorisés sur votre ordinateur.

Voilà il ne reste plus qu’à profiter des soldes tranquillement !

Tu as repéré d’autres boutiques qui permettent de préparer les soldes tranquillement ? Partage tes astuces, les commentaires sont là pour ça ;)