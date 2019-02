La Saint-Valentin est devenue une grosse fête commerciale. Les fleuristes, chocolatiers et vendeurs de lingerie s’en frottent les mains. Et tant mieux pour eux.

Seulement voilà, entre la conjoncture économique pas franchement top et aussi peut-être le ras le bol de toutes ces fêtes qui sont juste devenues des business, difficile de faire un cadeau qui soit vraiment dans l’esprit initial de la fête, qui est du sens et une vraie valeur émotionnelle et pas juste une grosse facture.

En amour, un vrai cadeau qui vient du coeur, pour lequel on a prit le temps de penser et de faire soi-même, cela aura toujours beaucoup plus de valeur que tout ce qui peut s’acheter !

Un cadeau Saint Valentin sans argent, oui c’est possible !

Des idées il y en a ! Que vous soyez douée de vos mains ou pas, que vous ayez du temps ou que vous soyez pressée, il y a forcement une idée faite pour vous ici !

Voici pour la Saint Valentin 28 idées cadeaux sans dépenser un centime :



Une lettre d’amour à l’ancienne Quoi de plus romantique qu’une lettre d’amour écrite de votre main sur du papier

Parce que les lettres d’amour ça a du charme et que c’est quand même plus sympa qu’un poke et plus original qu’un coeur offert sur Facebook ou un Gif par WhatsApp

Une chanson originale Johnny a écrit Laura pour sa fille, Eric Clapton Leïla … qui ne se souvient pas des chansons d’amour d’Howards pour Bernadette dans « Big bang theory« . Même la chanson du dimanche a sa version St Valentin très spéciale. Pas besoin d’être une artiste reconnue, ni même de chanter juste, ce qu’il faut c’est oser se lancer et écrire un truc un peu perso ou bien transformer une chanson qui existe déjà.





Une vidéo Un téléphone, une caméra ou même un appareil photo peut faire l’affaire.

Il suffit d’écrire un poème, un petit texte où vous exprimez ce en quoi votre valentin(e) est unique, vous pouvez aussi utilisez des marionnettes… et voilà !

(Attention à ne pas dépasser 5/10 minutes si vous voulez partagez votre vidéo en ligne sans avoir à la couper).

Une video animée ou cartoon Vous pouvez en créer des personnalisées en quelques minutes et gratuitement.

Animaker – Bitable

Une bande dessinée Sur toondoo, il suffit de glisser des personnages, des décors et des bulles parmi un très grand choix. Voici Un petit exemple que j’ai fait en moins de 5 minutes.

Un message personnalisé en light painting Pour ça il vousfaut une source vidéo et un appareil photo, et voici un petit mode d’emploi

Light painting en vidéo Plus fort (mais aussi plus difficile) vous pouvez aussi faire du light painting en vidéo, et ainsi écrire votre amour ou faire votre demande en mariage en lettre de lumière.

Ici, il a fallut à Derick ( oui c’est son nom) une torche, deux appareils photos, un DSLR, trois nuits et des amis pour créer sa demande en mariage en light writing.

Un vidéo clip qui pourrait faire le buzz Si vous n’avez peur de rien, que tu sais faire quelques effets en vidéo même si tu chantes faux tu peux faire un petit clip comme celui-ci.

Un massage maison Pour ce cadeau il va te falloir plusieurs petites choses : Des bougies ou une lumière douce, une musique relaxante, un peu d’huile corporelle ou une crème hydratante pour le corps, beaucoup d’énergie et vos mains.

Le top, prévoir un jus frais ou un thé pour après le massage.

LA chose que tu promets de faire depuis longtemps sans jamais la faire C’est l’occasion ou jamais.

Un ballon géant qui s’envole dans le ciel Pour ça il te faut, des sacs poubelles, des ciseaux, du scotch et beaucoup de soleil.

Une mixtape, une playlist personnalisée So vintage, fait ta sélection de chansons et décore la boîte ou la pochette de CD. Et entre spotify, deezer, last.fm etc… trouver l’inspiration et créer de super playlists n’a jamais été aussi facile.

Une boule à neige maison. Avec deux photos plastifiés ou des petits objets, des paillettes, une bouteille d’eau et 2-3 ingrédients ….

Retrouvez un ami(e) perdu de vue Dans la vie parfois, les chemins se séparent et il y a des amis ou des membres de la famille que l’on peut perdre de vue. Pourquoi retrouver cette personne et organisez un petit rendez-vous.

Le jour de la Saint Valentin vous pourrez lui offrir une carte sur laquelle vous expliquerez qui vous avez retrouvé, pourquoi et comment le rendez-vous et organisé.

Un sachet à thé personnalisé C’est fou ce que l’on peut faire avec un peu de papier.

Et voici comment le faire Bon, c’est un peu léger comme cadeau, mais çà peut venir en complément, surtout si il y a des petits gateaux maisons ;-)

Une ballade dans un lieu unique. Que ce soit un lieu mythique pour votre couple ou encore un endroit dans lequel vous n’avez jamais le temps d’aller (musée, zoo, expo, film …).

La Saint-Valentin c’est un moment idéal pour casser la routine du quotidien.

Un coeur en lego On peut faire pleins de choses avec des legos, comme ICI

Ou comme ceux que j’ai crée en 1 minute. Si vous voulez le garder, pensez à coller les lego entre eux.

Un portrait. Pour vous qui êtes douée de vos mains, qui savez un peu dessiner ou qui connaît de bons logiciels pour vous aider, offrir un portrait touche toujours. (shape collage peut faire des trucs très sympas en 3 clics)

Une sculpture Un peu d’argile, de papier mâché et vous pouvez lui faire un joli buste. Ou un personnage rigolo.

Un t-shirt personnalisé Un t-shirt uni en coton, du papier transfert et une imprimante ou des flacons de peinture Tulip, et amusez-vous!

Un bracelet Bracelet brésilien ou bracelet en cuir, vous pouvez trouver des tonnes de tutoriels sur internet.

Un bon petit tricot Si vous savez tricoter, vos pouvez faire un pull, une écharpe ou jolie paire de moufles.

Un meuble Un meuble en carton, ou encore un meuble personnalisé avec du decopatch.

Un petit plat Les art culinaire sont une éternelle source d’inspiration.

Si vous inventiez un plat pour lui à son nom, avec des épices ou du miel (mieux vaut faire un essai avant).

Une pizza en forme de coeur On aime tous les pizza, non ?

Une pizza en forme de coeur comme ici sur Instructable.

Idée reprise aussi sur Skorch magazine

Un gâteau de bonbons Avec de la guimauve, vous pouvez faire un gâteau de bonbons en forme de coeur. Prenez de la guimauve longue pour faire le tour, des grosses fraises en bonbons pour faire le coeur.

Si vous avez un moule, vous pouvez y glisser les bonbons et fixer le tour avec un peu de caramel.

Si tu n’as pas de moule, utilises des petits pics type cure dent pour maintenir la structure en place le temps que le caramel durcisse entre les morceaux de guimauve.

Un caleçon personnalisé