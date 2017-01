Castaluna : Soldes hiver 2017 jusqu’à -60% + Code exclusif VLR

Les Soldes en France commencent ce matin à 8h et sur Castaluna il y a 2836 produits soldés dont 336 en taille 58 ou encore 839 en taille 52.

On trouve donc encore un choix très large et cela comprend aussi des pièces de tous les jours et même des manteaux.

Voici en plus un code exclusif VLR : 17€ des 85€ jusqu’au 21/02/17 Code VIV17

Soldes Castaluna hiver, voici notre sélection :





Le site : Castaluna

