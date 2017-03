Collants grande taille, bas grande taille et leggings : Le guide des boutiques

Quand vient le moment de choisir, des collants grande taille, on veut trouver la bonne taille et aussi avoir des jambes impeccables.

On a toute vécu cette mission oh combien désespérante pour les rondes ou grande comme moi pour trouver un collant, des bas … en grande taille qui dépasse la taille 4 !

Pour avoir une vie plus facile, j’ai été parcourir le web à la recherche de jolies voiles et autres leggings pour mettre en beauté nos jambes.

Prix, taille, style, couleurs … j’ai tout regardé et j’ai tout indiqué ici !

Enfin, la liste la plus complète possible des boutiques grande tailles pour les trouver, et après la liste, une explication sur les deniers pour bien choisir ses collants et bas.

Voici The liste des boutiques qui proposent collant classique fantaisie et sans pieds, bas, legging, caleçons ou tregging en grande taille :



On peut vouloir choisir des collants opaques, semi-opaques ou transparents et pour cela il est important de savoir que pour les collants en nylon non mélangés plus les deniers seront petits, plus le collant sera fin, léger et transparent. En fait on ne parle pas de collants opaques avant d’obtenir au moins 50 deniers, et pour un choix vraiment opaque on ira vers les 60, 80, 100 deniers et plus.

Pour faire simple, les petits deniers sont pour le temps chaud et des collants presque invisible, les deniers moyen en automne et au printemps et enfin pour l’hiver si on ne porte pas des collants grande taille polaire ou en laine on choisira les deniers plus gros.

Pour le confort, les collants stretch ou contenants de l’élasthane sont le meilleur choix.

Si vous connaissez une autre bonne adresse pour trouver des collants, bas ou leggings en grande taille, c’est le moment de le dire en commentaire !