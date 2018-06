Vêtements grande taille maternité, grossesse et allaitement : 33 boutiques

Les vêtements de grossesse, ce n’est pas un sujet qui me vient naturellement car la maternité, je n’y connais pas grand chose.

Mais régulièrement des futures mamans me demandent de l’aide pour trouver des tenues adaptées, en message privé, ou comme récemment dans ce commentaire sur page fb de Vivelesrondes.

“Dites les filles, vous pourriez nous dégoter une liste de VPC internationale pour les fringues de grossesses et d’allaitement ? C’est d’une galère sans nom (surtout pour les tops d’allaitement au-delà du 46) merci“.

Et à juste titre !!

C’est assez désolant de réaliser que les vêtements de grossesse et d’allaitements sont toujours si difficile à trouver en grande taille !

Le marché semble ignorer les femmes enceintes qui s’habillent en grandes tailles, comme si les rondes/grosses/obèses n’étaient pas concernées par la maternité, et pourtant si !!

Comme si vu que nous sommes déjà rondes, enceinte ou pas, ça ne changeait pas grand chose…

Alors on peut toujours se résoudre à piocher par-ci par-là des coupes empire, baby doll ou trapèze qui font illusion quelque temps, acheter des tailles au dessus quand c’est possible.

Mais ce n’est pas idéal, pas adapté ni toujours confortable.

Pour l’allaitement on peut se dégotter un top cache coeur, mais ce n’est pas parfait non plus.

On finit avec des vêtements pas ajustés, trop grands, dans lesquels on a pas l’aisance et le soutien qu’on aimerait, surtout ce n’est pas du tout valorisant.

Pourtant nous avons le droit de vouloir être belle aussi quand nous sommes sur le point de donner la vie !

A ce jour, malheureusement il existe très peu de boutiques proposant des vêtements de maternités ou d’allaitement grande taille.

Même parmi les boutiques qui proposent du 46 et plus, il est rare de trouver des tailles au-delà du 48… c’est le désert ou presque; une honte vraiment !

Heureusement parmi les boutiques que voici, certaines jouent vraiment le jeu.

Voici une liste de 33 boutiques réunissant toutes celles qui proposent des vêtements maternité et soutiens-gorges allaitement dès le 46 :





Vous avez testé une de ces eshops ?

Une adresse a ajouter ? Venez nous raconter, et aider à votre tour d’autres futures mamans rondes !