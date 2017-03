Bottes mollets larges, gros, ronds ou forts : La liste des boutiques !

du 32 au 46

Plus de 90 paires de bottes grandes tailles dont certains vont jusqu'à la pointure 44

Une fois sélectionnée l'option de tour de mollet XL plus de 43cm, il ne reste que 22 paires de bottes de marques comme Jilsen et Castaluna, un peu plus si on sort de la catégorie grande taille.

Un moteur de recherche assez complet

On aimerait plus d'infos sur les tours de mollets