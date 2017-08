Soutien-gorge sport grande taille jusqu’au 145G : La liste des boutiques

Quand on a une forte poitrine où un grand tour de dos, bref quand on est ronde, porter un soutien-gorge adapté avec un bon maintien est crucial, si l’on souhaite faire du sport sans maltraiter sa poitrine !

Et pourtant trouver ce fameux “soutien-gorge de sport pour forte poitrine”, c’est encore trop souvent une mission délicate !

“Je fais du fitness depuis septembre, et je n’ai pas encore investi, mais là il va falloir vraiment… “

“Je suis à la recherche, d’un soutien-gorge de sport, pour me permettre d’aller courir, sauter (enfin, de bouger quoi ^^) sans avoir à me tenir la poitrine”

“Je souhaite commander (rapidement!) des soutifs pour le sport… Ma poitrine souffre trop! Difficile de trouver ma taille (105E) “

Fitness, step, jogging, yoga, vélo, ping-pong, gym ou même wii sport… que l’on bouge beaucoup ou juste un peu, celles qui souhaitent préserver l’avenir de leurs poitrines portent un soutien-gorge de sport !

Voici donc la liste des boutiques avec des soutiens-gorge de sport et brassières de sport, jusqu’au 145 et bonnet G, commentée et triée par mes soins, régulièrement mise à jour, qui je l’espère vous facilitera la tâche :



En faisant ce guide, je savais qu’il serait difficile de trouver des soutiens-gorge sport vraiment grande taille. Je me doutais que les boutiques américaines proposeraient des options plus modernes et tendance. Je dois vous avouer que je suis quand même pas mal en colère face à toutes ces boutiques dites “pour rondes” qui pensent que grande taille veut dire gros lolo, du coup ont des options pour bonnets profonds et forte poitrine, mais rien pour celles qui comme moi ont besoin au moins d’un tour de dos de 120 !

J’ose espérer que le futur permettra aux boutiques de comprendre que nous avons aussi besoin de ce type d’articles, que nous voulons bouger et qu’il serait temps que l’on nous propose une vraie mode aussi ici en Europe.

Où avez-vous trouvé votre soutien gorge de sport ?