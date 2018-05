20 photos de mamans rondes et leur(s) enfant(s) : Bonne fête à toutes les mamans

Bonne fête à toutes les mamans :D

Oui, aujourd’hui c’est la fête des Mères !

Souvent, on parle de nos propres mamans, ces femmes courageuses, que nombreuses prennent en exemple, qui parfois nous ont élevées seule à une époque où ce n’était pas si commun, ces femmes qui ont sans doute dû sacrifié leurs carrières pour nous, ces femmes que nous aimons et auxquels on devrait penser plus d’un jour par an.

Sur Vivelesrondes, on a envie de souhaiter une merveilleuse journée à toutes les mamans du monde, nos mères, vous qui nous lisez maintenant, toutes les mamans du monde et aussi les mamans rondes, celles qui se demandent si elles peuvent être mère parce qu’elles sont grosses, celles qui ont pris le parti de devenir mère alors que les médecins leur disaient que c’était dangereux, celles qui chaque jour donnent leur amour à leur(s) enfant(s).

Être maman n’est pas une sinécure, c’est difficile, c’est à temps plein, à vie … mais cela vaut le coup si on est prête à affronter ce challenge.

Alors bravo à vous les mamans, pour célébrer tout ce qu’une maman est et fait, on a réuni 20 superbes photos de mères qui montrent la beauté, la diversité et ce lien si particulier entre une maman et son enfant.

Un grand merci à Tess qui jour après jour contribue à changer l’image des rondes dans le monde.

Elle est l’heureuse maman de 2 petits anges, et oui c’est bien possible d’être enceinte et grosse.

Devenir maman cela veut aussi dire que notre vie va changer, d’un coup un petit être vient tout chambouler, un être fragile, doux et pur à fois.

Être maman, être parents, ce n’est pas toujours facile, mais c’est aussi des moments de tendresses.

Puis il y a ces moments de doutes, de douleurs, ces moments difficiles où on se demande si on va y arriver, si on est assez forte, si on fait ce qu’il faut, et quand on voit que cela fonctionne c’est juste le bonheur.

Et puis un jour ce n’est plus un bébé à nos côtés, mais un mini-me avec sa personnalité et son caractère.

Parmi les choses importantes, toujours garder du temps pour être en famille.

Partager des moments uniques et intenses.

Des moments tellement tendres.

Et une complicité tellement unique.

Être maman c’est aussi montrer l’exemple pour aider nos enfants à grandir fort et bien dans leurs corps.

Il n’y a pas de meilleure récompense que de voir son enfant heureux et épanoui.

Une maman est là aussi pour aider son enfant à s’ouvrir au monde.

C’est du boulot d’être maman, mais c’est aussi beaucoup de bonheur.

On a le droit d’avoir des jours où l’on se sent moins forte, et parfois c’est grâce à l’amour inconditionnel de nos enfants que l’on arrive à remettre les choses à plat, trouver de la force et continuer.

Chaque famille est différente, et pour certaines un joyeux chaos ne leur fait plus peur, pas plus que de s’agrandir encore un peu plus.

Chaque nouvelle journée peut être une fête.

Le temps est relatif, paraît-il, mais il passe si vite, ils vont grandir si vite, alors mesdames les mamans profitez-en.

Oui ce sera fatiguant, mais beaucoup d’amour et de bonheur cela permet de dormir comme des bienheureux.

Ce moment de rencontre qui nous change à tout jamais.

N’oubliez jamais que pour un enfant, la plus belle sera toujours sa maman.

Merci à toutes les mamans qui donnent de l’espoir à toutes les futures mamans ;)