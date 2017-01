GabiFresh : Les nouveaux maillots de bain sont là !

L’arrivée de la collection de maillots de bain GabiFresh x Swimsuitsforall est un événement chaque année.

Pourquoi ?

Parce que les maillots sont toujours superbes, originaux et conçus pour les rondes.

Parce que GabiFresh est toujours sublime et que la campagne mets en avant une image positive d’une femme sûre d’elle, bien dans sa peau et volontaire.

La collection comprends des maillots de bain taille haute, un imprimé cactus, un maillot une pièce avec fermeture éclair … le tout dans les tailles 8 à 24 US (38 au 54FR) et en grand bonnet.







GabiFresh D/DD+ Wish Underwire Bikini – $100.00



GabiFresh D/DD+ Milestone Underwire Bikini – $100.00



Il y a aussi un combishort avec le même imprimé GabiFresh Milestone Romper – $62.00







GabiFresh D/DD+ Midnight Underwire Bikini – $100.00



Existe aussi avec une plus grande taille de bonnet : GabiFresh G/H Midnight Underwire Bikini – $106.00



GabiFresh D/DD+ Reflection Underwire Swimsuit – $100.00



GabiFresh D/DD+ Champagne Zipper Swimsuit $98.00



GabiFresh D/DD+ Midnight Zipper Swimsuit $98.00



GabiFresh Midnight Firework Dress $84.00

Existe aussi en Burgundy : GabiFresh Burgundy Firework Dress – $84.00

Pour en voir plus, voici la campagne : “New year, Same you”

Le site : Swimsuitsforall