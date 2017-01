Zalando : Soldes mode grande taille hiver 2017 jusqu’à -60%

Zalando est vraiment une des boutiques qui proposent le plus de choix en grande taille.

Anna Field, Ceche, Dorothy Perkins, Eloquii, Evans, Junarose, Lost Ink Plus, New look, NYDJ … je ne compte plus le nombre de marques ultras tendance qu’on retrouve ici !

En ce moment, ce sont plusieurs centaines de vêtements, mais aussi de lingerie qui voient leur prix réduit pour les Soldes.

Difficile de faire une sélection, car franchement j’aurais eu envie de tout partager, alors voici un exemple de ce que l’on trouve dans les petits prix soldés :





Le site : Zalando