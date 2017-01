Coup de coeur sur Brittany Danielle aka crazy curvy yoga

Britanny Danielle est une ronde, mais surtout cette jeune femme est professeur de yoga certifié, oui oui, professeur de yoga.

Ces formes ne semblent pas être un souci quand il s’agit de défier les lois de la pesanteur.

Britanny a souffert de boulimie, obésité, dépression et avait une image d’elle même négative, qu’est-ce qui a changé ?

Un jour elle a eu le déclic, pour elle, pour ses enfants il fallait qu’elle soit plus active et en bonne santé, elle a fait le choix de se battre pour construire la vie qu’elle voulait





Accepter son corps, s’assumer, s’aimer c’est un choix personnel, et nous avons toutes en nous la force de mener cette bataille pour nous réconcilier avec nous même.

Maintenant Britanny aide d’autres personnes comme elle a passé le cap.





Son instagram a 69,5K abonnés.

Un bel exemple à suivre, une preuve de plus que l’on peut faire ce que l’on veut de sa vie si on s’en donne les moyens.

Une grande partie de la solution pour s’aimer est dans notre état d’esprit avant tout !

Son site : Crazy curvy yoga