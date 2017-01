Bottes mollets larges, gros, ronds ou forts : La sélection Soldes hiver 2017

Les bottes mollets larges ce n’est pas toujours simple à trouver, mais une fois qu’on en a une paire on a juste envie d’en avoir d’autres dans toutes les couleurs.

Niveau budget on peut trouver tous les prix, depuis les prix tendres de New Look, Yours Clothing ou Evans jusqu’aux bottes de grande qualité en cuir à des prix moins doux.

Heureusement il y a les soldes qui permettent de casser enfin les prix.

Voici une sélection de 10 paires de bottes pour mollets forts dans 9 boutiques :





À noter qu’il y a une jolie sélection de Bottes mollets larges à petit prix en ce moment chez Yours mais sans soldes.

À voir aussi pour les bottes mollets larges Ulla Popken.