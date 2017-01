6 vêtements grande taille pour booster son moral en beauté et avec humour

Être une femme ce n’est pas toujours facile, être un humain fort, positif et plein d’énergie demande parfois plus qu’on le voudrait.

Alors évidemment on a la famille et les amies, mais parfois on a besoin d’une petite phrase pour se motiver, d’une citation pour se booster, d’une inspiration qui nous donne le sourire, d’un mantra pour nous convaincre …

“Wild heart can’t be broken”, “Don’t look back”, “live fast rock harder”, “Strong is the new pretty” … Tous ces messages sont positifs et forts, un petit côté “Girls wanna have fun” à la Cindy Lauper ou “Move in the right direction ” de Gossip.

Pour toutes celles qui ont le coeur brisé, on un challenge devant elle, on besoin d’avancer ou juste aime l’idée de choisir des vêtements qui ont un sens ou juste pour celles qui ont de l’humour.

Quand la mode devient une source d’inspiration on la trouve chez Asos

Le site : Asos