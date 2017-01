Forever 21 Plus : Date night et fleurs pour la Saint Valentin

Février approche à grands pas et avec lui cette fameuse fête des amoureux, mais oui la Saint Valentin.

Pour l’occasion certains vont organiser une soirée romantique et Forever 21 a mis en ligne tout plein de nouveautés pour se faire belle et sexy avec douceur.

Des couleurs douces, des fleurs, décolletés et jeux de transparences … cette collection est aussi idéale pour celles qui vont à un rendez-vous he he

Alors voici 10 pièces coup de coeurs pour les amoureuses ou futures amoureuses :





À surveiller, car toutes les pièces de cette collection ne sont pas encore en rayon.

Le site : Forever 21