Asos lance collection grande taille pour homme : Asos Plus

La collection grande taille pour Homme Asos Plus est arrivée en rayon.

L’idée des vêtements de la taille XL au XXXXL et parfois XXXXXL, en deux longueurs Regular et Long.

Pour les prix cela va de 7,99€* le t-shirt vert chiné à 206,99€* le perfecto en cuir

On y retrouve des marques comme Ralph Lauren, Duke Plus, Barneys Plus, Wrangler Plus et Asos Plus.

La marque a annoncé l’arrivée prochaine d’autres marques comme Adidas, et Burton.

On applaudit le choix de deux mannequins qui portent la plus grande taille proposée soit un XXXXL, attention toutefois c’est deux hommes mesurent 1,85cm et 1,98cm.

“Faites monter d’un cran votre garde-robe avec des t-shirts, jeans et sweats déclinés dans toutes les formes et dans des coupes plus amples, ou bien rafraîchissez vos tenues workwear grâce à nos chemises et pantalons.”

Le style est donc annoncé comme workwear et avec des couples plus amples et il y a déjà 211 pièces en rayon et aussi quelques vêtements au style original.

Pour l’instant le rayon est surtout rempli de t-shirts, polos, chemises, sweats, vestes… il y a même un short de bain, des caleçons, une ceinture …





À noter que Asos vient également de lancer une collection Tall pour les hommes grands qui va aussi jusqu’au XXXXL.

Le site : Asos