Yours Clothing : Lingerie grande taille coquine pour la Saint Valentin

Plus que 15 jours pour la fête des amoureux, alors pour celles qui ont décidé que ce jour serait vraiment spécial ou juste pour celles qui aiment porter de la lingerie sexy, on plonge dès maintenant dans le rayon lingerie de Yours Clothing

Ici on trouve du basique et même des soutiens-gorge sport, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est le large choix de soutien-gorge sexy, de culottes avec attaches porte jarretelles, de nuisettes sexy, de corset et même de bas …

La bonne surprise ce sont les tailles qui vont jusqu’au 60 voir 64 et au bonnet JJ et bonnet K

Pour les prix ont peut trouver des culottes à partir de 3€ avec les Soldes et 7€ pour une pièce plus sexy et jusqu’à 90€ pour des corsets.

Coup d’oeil sur une sélection de lingerie grande taille coquine pour la Saint Valentin





Le site : Yours Clothing