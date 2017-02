Mode grande taille : 12 Robes romantiques, tendres ou fleur bleu …

Douceur, fleurs et couleurs tendres sont pour certaines l’arme de séduction qui met le plus en valeur leur carnation, leur tempérament, leurs qualités.

Et puis dans ce monde de brutes, cela fait du bien parfois de passer du côté de la tendresse et de la douceur, et de le partager avec le monde.

Alors pour offrir au monde la chance d’entrer dans notre bulle, voici 12 robes grandes tailles romantiques :