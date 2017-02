10 manteaux grande taille rétro pour Pin up rondes !

Être une pin-up ce n’est pas juste porter une jolie robe et une coiffure rétro, c’est su style à part entière qu’on a au quotidien est pas juste pour prendre des photos.

Alors bien sûr, nous ne sommes pas obligées d’être une pin up à 100%, on peut juste s’inspirer du look parce que franchement ces filles ont un petit truc en plus et que les classiques modes vintage sont des indémodables et que sincèrement la mode grande taille propose souvent des manteaux pas vraiment folichons.

Pour pimenter sa garde-robe ou pour les fans du style pin up, voici 10 manteaux et capes pin up ou d’inspiration rétro :