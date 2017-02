14 tutoriels maquillages Saint Valentin avec 14 youtubeuses et youtubeurs

Avec ou sans Valentin, avec ou sans cadeau, avec ou sans robe sexy, diner ou soirée on peut toujours soigner son look avec une tenue simple et un maquillage d’occasion.

Oui on peut se faire belle, qu’on sorte ou pas juste pour prendre soin de toi ou pour être la star de sa journée ou même d’une soirée en amoureux ou entre copine !

Alors comme on a pas toute la même carnation ni la même couleur d’yeux, voici du choix avec 14 youtubeuses et youtubeurs et leurs différentes interprétations du maquillage de Saint Valentin pour 2017.

Tuto Saint Valentin’17 par Cynthia Dulude

Comment se maquiller pour la Saint Valentin par Horia

Maquillage St Valentin par Richaard2609





Kylie cosmeticsValentine’s Day Collection par NikkieTutorials

Soft + Sexy Valentine’s Day Makeup Tutorial (Chill Chit Chat) par Kim Thai

Look pour la Saint Valentin par The world of sisters

Glamour make up Saint Valentin avec Amivi

Saint-Valentin – Makeup simple et rapide ❤️ par YouCanHeartIt

On se prépare pour la Saint Valentin avec SoGirlC

Cute/edgy Valentine’s day make up tutorial par Sichenmakeupholic

Saint Valentin facile avec AxelleBeauty&Co

Valentine’s day make up tutorial par Patrick Starr

Shades Of Grey : Make up tons gris rose facile par Sananas