10 robes grande taille de cérémonies pour mariage : Nude et rose poudré

La saison des mariages approche, et pour l’occasion si on est invité, témoin ou demoiselle d’honneur, il faut une robe de circonstance.

Le blanc est à éviter, car c’est la couleur réservée pour la mariée.

Le noir n’est pas le meilleur choix pour un mariage, car c’est plus une couleur deuil et un mariage c’est un moment de joie.

Le rouge n’est pas conseillé non plus à moins vraiment de vouloir se la jouer à la Samantha dans Sex & the city, ce qui n’est pas vraiment sympa pour la mariée.

Alors quelle couleur choisir ? Pourquoi le nude ou le rose poudré ?

Ce sont des couleurs neutres, douces, romantiques, qui donne un petit air de printemps sont tendance et cela va à tout le monde !

Voici 10 robes grande taille habillées pour mariage en nude et rose poudré