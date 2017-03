Les nouveaux Maillots de bain grande taille sont arrivés chez Forever 21

Les premiers maillots de bain grande taille de Forever 21 de la nouvelle saison sont arrivés.

3 Bikinis jusqu’au 3X, 5 maillots de bain une-pièce et même 1 maillot jupette du nom plus fashion de swimdress.

Les coupes et styles sont vraiment variés. On aime l’humour qui se glisse dans cette collection que ce soit le clin d’oeil de l’imprimé ananas qui nous rappellent que nous devrions toutes être comme l’ananas c’est-à-dire “se tenir droite, porter une couronne et être douce à l’intérieur “, le “Not your bae” ou encore le “Hello” sur le devant et “Goodbye” sur les fesses.

Pour celles qui aiment les pièces sexy, il y a un bikini en Mesh, un bikini orange et tressé ou encore un bikini léopard.

Pour celles encore qui cherchent un style tendance, mais plus sage, la collection propose deux maillots de bain une-pièce à imprimé floraux.

Les prix de cette collection sont super abordables comme souvent pour cette marque car les maillots vont 18€* à 38€*.

Les deux mannequins Plus sur les photos ci-dessous portent des modèles en 1X, la blonde mesure 1m74 et la brune 1m78.

Coup d’oeil sur les nouveautés maillots de bain grande taille de Forever21



Plus Size Floral One-Piece – 35€ – 0X à 3X



Plus Size Braided Bikini Top – 20€* – 0X à 3X

Plus Size Braided Bikini Bottoms – 18€ – 0X à 3X



Plus Size Pineapple Swim Dress – 31€ – 0X à 3X



Plus Size Pineapple Bodysuit – 18€ – 0X à 3X



Plus Size Leopard Bikini Top – 20€ – 0X à 3X

Plus Size Leopard Bikini Bottoms – 18€ – 0X à 3X



Plus Size Mesh Bikini Top – 18€ – 0X à 3X

Plus Size Mesh Bikini Bottoms – 16€ – 0X à 3X



Plus Size Bae One-Piece – 27€ – 0X à 3X



Plus Size Hello One-Piece – 27€ – 0X à 3X – Existe en rouge ou noir



Plus Size Floral One-Piece – 29€ – 0X à 3X

Le maillot 3X est censé correspondre à un 50/52, pour avoir acheté un bikini que j’adore de la collection de la dernière saison, mon impression est que les maillots grande taille deux pièces taillent plutôt grand.

En cas de retour, on peut déposer l’article simplement dans un point Kiala pour 2,95€* et gratuitement en boutique

Le site : Forever 21