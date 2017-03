Tati : Mode grande taille pas chère

Tati a une collection grande taille qui va du 46 au 54, plein de nouveautés sont arrivées dans les rayons de l’eshop.

On y trouve de tout, vestes, lingerie, robes, jeggings, jean skinny …. bref une collection complète avec même un maillot de bain grande taille.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que les prix Tati sont petits, vraiment petits.

Il y a même une vente Flash jusqu’à -30% en ce moment !

Bref pour celles qui ont un petit budget c’est une petite caverne d’Ali Baba.

Autre plus, la collection a plus de peps, plus jeunes, plus modernes avec toujours des classiques, mais aussi des pièces dans la tendance comme la chemise en jean

Coup d’oeil sur 10 de nos vêtements grande taille préférés dans la nouvelle collection Tati :

Pour la vente Flash jusqu’à -30% en grande taille c’est par ici

Il y a 76 vêtements grande taille en ce moment pour cette promotion.

Le site : Tati