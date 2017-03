Esprit rock en grande taille jusqu’au 52 chez Boohoo + Codes de réductions

Pour ce printemps la tendance est aux petites fleurs, volants et jolies couleurs … oui, mais ce style n’est pas forcément pour tout le monde.

Certaines d’entre nous ont une âme rock qui demande une autre mode !

D’autres aiment le rock et pour la saison des festivals qui approchent ont plus envie de porter un t-shirt à message qu’une couronne de fleurs.

Pour toutes les femmes qui ont en elles cette aspiration à une mode plus rock, Boohoo a mis en ligne une collection qui devrait faire des étincelles, mais attention seulement jusqu’au 52.

En ce moment et jusqu’au 19 mars, il y a des promos sur l’eshop et cela comprend aussi la mode grande taille :

* Boohoo offre jusqu’à -80% sur tout le site et -10% supplémentaires avec le code EXTRA10 jusqu’au 19/03.

* Frais de livraison offerts dès 50€ d’achat avec le code FRA50

Le site : Boohoo