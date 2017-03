Mode grande taille de printemps : Sélection Noir c’est noir

Même quand on aime la couleur, le noir reste un choix de première classe.

Oui, je sais, il y a beaucoup de noir dans les collections mode grande taille, mais bon c’est quand même bien pratique d’avoir une jolie pièce forte en noire.

On peut le porter avec tout, on peut créer un look classe ou rock facilement en portant du noir, et les rayons de mode grande taille regorgent de choix quand il s’agit de trouver une jolie pièce en noire.

Robes grande taille, combinaison, jupes, short, vestes, hauts … le noir ne connait aucune limite !

Plutôt classique ou sexy, casual ou city … le noir s’adapte à toutes les occasions et c’est aussi une solution facile pour celles qui ne savent jamais quoi porter ou on peut de temps pour se préparer.

En route pour sélection grande taille noire jusqu’au 58/60

Quelle est votre pièce fétiche en noire ?

Quel vêtement de cette sélection vous plaît le plus ?