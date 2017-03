Maillots de bain grande taille chez Navabi

Navabi aussi a sa collection de maillots de bain grande taille .

Ici on peut trouver les collections Robyn Lawley, Cactus, Miraclesuit, Maxine of Hollywood …

La collection Robyn Lawley c’est une collection australienne dont est à l’origine la mannequin Plus du même nom. Robyn a voulu crée une collection de maillots de bain, de bikinis et de bas de maillots taille haute qui met en valeur nos courbes dans des imprimés innovants.

La marque Cactus elle, est connue outre-Atlantique pour sa ligne sexy et adaptée aux rondeurs.

Maillot de bain 1 pièce, bikinis et covers up sont là pour nous accompagner sur la plage, la piscine et mer le bord d’un lac, mais attention, ici on joue dans la cour des grands avec des maillots de bain de très haute qualités.

Voici plusieurs de nos maillots de bain coups coeurs chez Navabi

Le site : Navabi