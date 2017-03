10 hauts grande taille sexy et trendy

Quand on est ronde trouver des vêtements grande taille qui sortent du lot ce n’est pas facile.

C’est un peu comme si les créateurs de mode grande taille avaient peur de nous proposer de la mode qui osent, des vêtements qui nous découvre et nous rendent sexy, c’est sans doute cela, les créateurs ont peur de montrer de la chair et que l’on soit trop … un peu comme c’est pub de lingerie interdite car trop osée …

Alors où trouver des hauts grande taille à porter le soir ou pour une occasion spéciale sexy et moderne ?

Où trouver ces tops qui disent sans l’ombre d’un doute que nous nous sentons bien, belle et n’avons pas peur d’être vue ?

Voici une sélection de 10 vêtements idéaux pour le soir, les clubs et party jusqu’au 60

Lequel de ces hauts oseriez-vous porter ?