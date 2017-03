Short grande taille : 10 styles différents pour de jolies jambes

Pour celles qui cherchent un short grande taille et qui n’ont pas peur de montrer leurs jambes et leurs cuisses, oui même avec de la cellulite, les premiers modèles arrivent dans les rayons avec toutes les tailles.

Que ce soit pour faire du sport, pour se promener, ou pour un style plus habillé, il existe des shorts dans tous les styles.

En denim pour un look casual, volanté pour un esprit festival, noir pour la ville …

Voici 10 shorts grande taille jusqu’au 56 et même 1 article jusqu’au 58.



Pour celles qui aiment porter un short grande taille pour les beaux jours ou en vacances, pour avoir des cuisses plus fermes et une silhouette dynamique, la meilleure solution n’est pas dans les crèmes hors de prix, mais tout simplement bouger.

Marcher un minimum de 10000 pas par jour et nager sont les meilleurs moyens pour avoir de jolies jambes.



Quel short grande taille de cette sélection oserez-vous porter ?