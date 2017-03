Candice Huffine est à la une de Vogue belleza Mexico #AdiósEstereotipos

La mannequin Plus Candice Huffine est la star en couverture du nouveau Vogue Mexico.

On dit découvre la top model nue, seulement cachée par un bouquet de fleurs printanières.

Le magazine titre : “C’est un temps de changements !

Dites adieu aux vieux clichés : aimons nos courbes et ceux qui les démarginalisent“



Ce n’est pas la première couverture de la belle, on l’avait vue à la une de S Moda mais aussi en couverture du Vogue (oui déjà) Italia en compagnie de ces collègues.

On ne connait pas encore le contenu du magazine dont la couverture a été révélée hier, si quelqu’un met la main sur le magazine dite le nous.

La photo est de Peter Ashlee, le stylisme de Elizabeth Cabral.