10 ceintures grande taille large ou façon corset

Les ceintures corset et les ceintures larges sont de retour dans le monde des tendances mode, et comme Ashley Graham (photo ci-dessous) on peut aussi oser la porter quand on a des courbes.

Évidemment, il est difficile de mettre la main sur un modèle de ceintures larges ou façon corset en grande taille, peu de boutiques en proposent, mais cela existe en cherchant sur le web.

On pourrait penser que ce type de ceintures est interdit aux rondes et provoque automatique en effet saucissonnage, que nenni !

Walking into Variety Power of Women💅🏽 Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 21 Avril 2017 à 18h54 PDT

Ce type de ceinture soulignera la taille des femmes avec une morphologie en 8 comme Ashley.

Les autres aussi pourront osé à condition de bien choisir la taille pour éviter un rebondi du ventre autour de la ceinture.

Attention, cette tendance n’est peut-être pas le meilleur choix pour les petites, car cela cassera la silhouette et pourra tasser.

Celles qui ont des hanches larges porteront cette ceinture haute pour attirer le regard vers le haut de la silhouette.

L’effet corset ou kimono permettra de structurer la silhouette des plus pulpeuses, on peut décider de la porter sous la poitrine pour mettre en valeur cet atout et détourner les yeux du ventre, ou à la taille pour la mettre en valeur.

Si vous le pouvez, prenez une ceinture stretch ou en cuir souple ou tressé pour qu’elle s’adapte à vos formes et puisse bouger avec vous tout en restant confortable.