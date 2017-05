Ashley Graham x Swimsuits For All: Summer 2017

Swimsuitsforall et Ashley Graham viennent de lancer une nouvelle collection de maillots de bain “Ashley Graham x Swimsuits For All”.

Les maillots comme toujours ultras sexy vont du 34 au 52.

Les nouvelles pièces ont des designs pointus et des détails qui les rendent encore plus uniques comme des manches à volants, des découpes osées …

On remarque aussi l’inspiration orientale avec des noms comme Bonsai, Sensi, Origami, Haiku, Shiatsu, Samirai, Tsunamo, Ninja, Zen … tout pour un été sensuel et relax.

Coup d’oeil sur le look book et la campagne pour cette nouvelle collection de maillots de bain grande taille



Pour le shooting la Top modèle est entourée de Gillean McLeod qui es superbe du haut de ces 60 ans et de Venus Lau une coach sportive renommée outre-Atlantique.

Pour voir toute la collection, c’est ici : Swimsuitsforall