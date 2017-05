Torrid lance une collection capsule Wonder Woman

Amazone en herbe, voici le moment de faire le plein de vêtements avec une collection inspirée par une femme (ok fictive) , que dis-je une héroïne forte, intrépide, sage et sexy. Il s’agit évidemment de la superbe Wonder Woman.

Robes, vestes, t-shirts, sweater, jupe, combinaison et petites culottes sont arrivés dans les rayons de Torrid

Attention, ce ne sont pas des déguisements, mais des vêtements que l’on peut aussi porter au quotidien.

Ici on craque totalement sur la robe à lasso , le combishort et la jupe ombrée , mais on est aussi des grands fans des détails.

Comme ci-dessus, avec la robe réversible à monogramme ou ci-dessous le top avec épée dans le dos.

Et pour celles qui souhaitent rester discrètes, il reste toujours l’option rigolote des culottes.

Fan ou pas, cette collection est toujours une bonne idée pour se rappeler ou affirmer haut et fort que nous sommes aussi des Wonder Woman !

Le site : Torrid