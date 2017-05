Zalando grande taille : Les essentiels de saison

Zalando met en avant les essentiels de saison et propose une sélection tout droit venue de Dorothy Perkins Curve.

Une collection moderne, à prix abordable du 46 au 56.

On y retrouve la tendance fleurs, des rayures, des shorts et plein de robes ….

De quoi profiter en beauté du printemps et commencer à préparer sa garde-robe estivale.

Voici 10 vêtements grande taille coup de coeur chez Zalando dans les essentiels de saison :

Le site : Zalando