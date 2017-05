Alerte à Malibu, quelques vagues en plus

Il fait chaud à Malibu, et tout le monde à peu près connait la fameuse série Alerte à Malibu alias baywatch relatant les aventures de David Asselholf, Pamela Anderson parmi d’autres bombasses.

Que se passerait-il si on changeait un peu la distribution, ou plus précisément qu’on l’arrondissait et qu’on la diversifiait ?

C’est exactement la question que nous pose le plus grand eshop américain de maillot de bain grande taille Swimsuitsforall.

À vous donc de juger le résultat, avec les images de son ultime campagne, un hommage à la série Alerte à Malibu mais aussi à la diversité avec comme modèles 3 femmes au physiques très différentes.



On retrouve la fameuse pulpeuse Ashley Graham, la chanteuse Teyana Taylor et la mannequin des années 90 et 3 fois maman à l’âge de 42 ans Niki Taylor.

3 profils différents, 3 rôles “complexes” que ces femmes ont su réinterpréter

“Vous savez ce qu’on dit “J’ai juste un petit supplémentaire pour s’accrocher” C’est vrai ” Ashley Graham

“J’ai toujours voulu être plus épaisse” Teyana Taylor

“Si ce n’était pas pour mes cicatrices, je pense que je ne serais plus là” Niki Taylor

Et vous, validez-vous cette nouvelle version d’alerte à Malibu ?

