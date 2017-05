Envie de vacances avec Bonprix : Mode grande taille

Bonprix est vraiment la boutique qui aide à réconcilier la mode et les grandes tailles sans se ruiner.

Ici, les prix sont doux et en plus la mode est variée et les tailles montent jusqu’au 58.

Alors quand la boutique propose une sélection sous le titre alléchant de “Envie de vacances” on a envie de plonger dedans et de revenir avec une sélection de 10 articles grande taille pour préparer notre été.

Robes, combishort, pantalons, tops … c’est partir pour les petits prix

Le site : Bonprix