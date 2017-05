Coup de coeur sur Jacqueline Boxx : Une danseuse burlesque et handicapée

Jacqueline Boxx était professeur de danse quand elle c’est fait renversé par une voiture, mais elle n’a pas guérie de son accident comme les médecins l’espéraient, quelque chose n’était pas normal.

Désormais dans un fauteuil roulant, on lui a découvert une maladie génétique, le syndrome de Ehlers-Danlos, ce qui veut dire qu’en plus de douleurs chroniques, elle peut à tout moment avoir une dislocation d’un membre, elle peut souffrir d’arthrite, d’ostéoporose … bref un joyeux mixte qui on fait que Jacqueline c’est senti diminuer.

C’est quand elle a vu un spectacle de danse burlesque où les femmes semblaient fortes et puissantes qu’elle a eu elle aussi l’envie de retrouver cette énergie et de célébrer son corps et sa féminité au-delà du handicap, c’est là que l’aventure a commencé pour Miss Disa-Burly-Tease.

On ne décide pas toujours de se retrouver avec le corps qu’on a, handicap ou non, il est facile de baisser les bras et de se laisser emporter par ce qui nous arrive, pourtant il existe d’autres chemins à explorer et à créer.

Jacqueline Boxx a décidé de reprendre le pouvoir et à trouver dans la danse burlesque la force d’aller plus loin et d’affirmer sa féminité et son amour pour la danse.

Alors certains diront qu’elle n’a pas l’air si handicapée que cela ou encore qu’elle n’est pas ronde.

Nous dirons que peu importe sa taille, ce qui compte ici c’est de partager l’exemple d’une femme qui a été au-delà de ce que les médecins ou elle même pensaient possible pour son corps.

Comme le dit Jacqueline “Il existe tant de façon pour être une femme“.

Quel que soit son poids ou histoire, nous avons toutes en nous la force de changer notre vie pour en faire ce que nous voulons.

Jacqueline confie qu’avoir un fauteuil roulant au final lui a ouvert un monde dans lequel elle a bien plus de mobilité qu’avant.

Voici encore un exemple de force de caractère qui prouve que les seules limites que nous avons sont celles que nous nous mettons.

Son site : Miss Disa burly tease