Les maillots de bain Monif C sont enfin en vente sur Forever 21 US !

C’est officiel, Monif C l’a annoncé hier sur son instagram, ils y travaillent depuis des mois, mais maintenant la marque est en vente chez Forever 21

Pour l’instant on retrouve donc 5 pièces de la collection maillots de bain, 3 cover-up et 2 maillots de bain une-pièce dans les rayons du site américain de la marque, et on espère que cet ajout à la collection F21 viendra bientôt aussi sur la version européenne du site

Pour Info la marque Monif C existe depuis 12 ans, 12 ans donc à proposer une option différente et créative pour les rondes, 12 ans à se battre avant qu’une marque internationale ne décide de diffuser leurs vêtements

Forever 21 propose déjà une large collection de maillots de bain grande taille jusqu’au 3X soit un bon 52.

À suivre …

Le site : Forever 21