L’émission qui fait scandale avec Cristina Cordula et Karine Le Marchand

La chirurgie de l’obésité cela fait des années qu’on en parle sur les forums de Vivelesrondes, des larmes, du sang on en a vu couler plus qu’on ne pourrait l’imaginer.

Démarche extrême, quand l’urgence sur la santé et là et que l’obésité mets la vie en danger… Cette “solution” est un choix difficile, pas toujours victorieux, dangereux, roller coaster d’émotions, parcourus d’embuches pour certaines et de possible retour en urgence voir pire … bref ce n’est pas magnifaik, ce n’est pas un parcours de santé.

Quand M6, la petite chaîne propose un nouveau concept qui tourne autour de la chirurgie de l’obésité, il y a donc de quoi s’inquiéter.

L’idée de la chaîne, prendre des personnes qui veulent perdre du poids par la chirurgie de l’obésité. Les suivre dans tout le parcours psychologue, nutritionniste, chirurgien digestif et esthétique, et cerise sur le gâteau, leur mettre dans les pattes Cristina Cordula et Karine Le Marchand.

Des posts sur Facebook de mécontentes sont là et même une pétition a été lancée pour annuler cette émission.



Sans doute que ceux qui ne connaissent rien du tout sur le sujet de l’obésité vont se réjouir que M6 proposent de venir à notre secours encore une fois pour nous débarrasser de ces horribles kilos qui sans aucun doute nous pourrissent la vie.

Si m6 veut du sensationnel avec les obèses, taper dans la chirurgie c’est s’assurer un show plein de surprises : éventration, fistules, infections, mort opératoire, dénutrition, détresse émotionnelle, changements de physiques impressionnants, perte de cheveux … il y a de quoi faire sans parler de l’évolution personnelle qu’une personne qui subit ce type d’intervention et de perte de poids va forcément avoir.

Alors doit-on demander l’annulation de cette émission oui ou non ?

Sur Vivelesrondes on aime la liberté, on pense que chacun doit être libre de ses choix et que si des personnes qui ont vraiment besoin de cette chirurgie veulent profiter de l’occasion pour que M6 prennent en charge tous les frais, cela les regarde.

Bien sûr, il y a l’appréhension des conséquences d’une telle émission, surtout quand on sait le business important et rémunérateur qu’il y a derrière cette chirurgie, sans compter toutes les personnes qui ne remplissent pas les conditions et obtiennent quand même les autorisations, il y a de quoi avoir peur de la ruée vers les blocs opératoires.

On peut aussi avoir peur que Cristina Cordula et Karine Le Marchand ne soient pas vraiment les personnes adéquates pour entourer des candidats à la chirurgie.

Et puis ici on parle de santé, pas d’un simple choix esthétique.

Cependant, en plongeant dans la réalité et la dureté de ce parcours, cette émission pourrait tout aussi bien avoir un effet de prise de conscience qui ne soit pas si négatif. Difficile de savoir pour le moment si les choses seront bien faites ou non.

On aimerait bien avoir votre avis sur le sujet, et pour ceux qui veulent signer la pétition c’est ici : M6 et Potiche Prod, annulez votre émission grossophobe