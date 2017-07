Castaluna : Collection grande taille automne hiver 2017 2018

Nous sommes en pleine période estivale et pourtant les premières pièces des collections automne hiver 2017 2018 font déjà leurs apparitions.

Du jean, des fleurs, des matières brillantes, des couleurs chaudes … les tendances que l’ont pouvait voir durant la fashion week arrivent aussi dans les rayons grandes tailles et chez Castaluna cela va jusqu’au 58/60.

Comme les plus belles pièces vont sans doute vite se retrouver à cours de taille très vite, même si en ce moment on a plus envie de penser vacances et belles plages, cela ne peut pas faire de mal de préparer sa rentrée.

Alors voici 10 pièces qu’on a repéré dans les nouveautés de cet automne chez Castaluna, c’est partie !



Quelles sont les pièces qui vous ont plu ?

Le site : Castaluna