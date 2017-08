10 blazers et vestes de tailleur grande taille : Working girl

“ Bonjour, est-ce que vous pouvez aussi prévoir un article sur les vestes de tailleurs pour le travail? Avec la rentrée ce n’est pas facile de trouver des vestes de boulot grandes tailles :-) merci ! ” C’est la demande que nous a laissé Laurie sur Facebook.

Ce type de veste fait toujours son petit effet, même portée hors du bureau sur un simple jean.

C’est une pièce indispensable qui marque votre style, on peut opter pour une classique noire ou oser de la couleur et un peu de fantaisie quand on l’associe avec un look sobre.

C’est aussi l’occasion de choisir une pièce cintrée qui met en valeur votre taille et votre féminité.

Dans la série working girl, voici donc à la demande de Laurie une sélection de vestes et blazers en grande taille.