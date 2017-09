Tendance automne hiver : Broderies et fleurs en grande taille + Tutos broderie

Gros coup de coeur pour la tendance broderie à fleurs de cette rentrée qui me rappelle une mode folklorique slave pleine de charme.

C’est bien simple, les broderies sont partout, robes, tops, gilets, pulls, jeans, manteaux … et on les trouve aussi dans les rayons grande taille.

Il suffit juste de choisir son style et de le trouver dans son budget … le budget c’est sans doute le hic de cette tendance, car les plus belles pièces sont souvent les plus onéreuses, mais on peut bien se faire plaisir de temps en temps.

Pour les fans voici donc une sélection de 10 vêtements grande taille avec broderies (il y avait tellement de choix que j’ai eu du mal à sélectionner juste 10 pièces), suivis par deux tutos pour les plus créatives.

Et si vous décidez de vous lancer et de customiser un t-shirt, une veste ou une petite robe noire, voici deux tutos de borderie en vidéo.

Attention cela semble facile, mais cela prend du temps !

Alors la tendance broderie, cela vous tente ?