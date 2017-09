Bottes mollets large : La sélection de la rentrée

La saison des bottes commence he he

Trouver des bottes pour des gros mollets on le sait toutes, c’est l’horreur, entre la recherche d’un style qui nous plait, celle de bottes dans lesquelles rentrent nos mollets et le tout à un prix correct … cela semble impossible.

Pas la peine de se cacher la vérité, des bottes c’est souvent un investissement, pour les petits prix il faut se tourner vers les boutiques UK.

Pour le style, on va dire que c’est un peu une question de chance, car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choix pour nos mollets que pour les autres de tailles “classiques”. Si en plus vous ajoutez à cela les grandes pointures, faisant du 43, je sais à quel point cela complique la recherche.

Affrontant la dure froideur des recherches internet, on a réussi à trouver une dizaine de boutiques avec des bottes mollets larges et on espère que cette sélection va vous plaire.



Qui sera la première a essayer une de ces paires et donner un avis ?